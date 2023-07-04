Подмосковье 04 июля 2023, 14:59 Фестиваль искусств Чайковского в Клину завершился балетом в исполнении артистов Большого театра

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Международный фестиваль искусств Чайковского в Клину завершился 3 июля. На сцене выступили артисты Большого театра России, которые представили балет «Кармен-сюита».

Балет «Кармен-сюита» впервые показали на сцене Большого театра в 1967 году — главную партию исполнила легендарная Майя Плисецкая. К 80-летию артистки, в 2005 году, спектакль возродили.

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Постановка стала завершающей в рамках Международного фестиваля искусств имени Петра Ильича Чайковского в Клину. Глава округа Алена Сокольская поблагодарила за поддержку в проведении мероприятия губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и правительство региона.