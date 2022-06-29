Фестиваль искусств Чайковского начнется 1 июля в Клину

Уже совсем скоро, 1 июля, в Клину откроется VIII Международный фестиваль искусств имени Чайковского. Мероприятие будет проходить до 10 июля. Каждый год летом проводится этот фестиваль в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике имени Чайковского в Клину в Подмосковье.

Фестиваль пользуется большим вниманием со стороны не только восхищенной публики, но и СМИ и прославленных музыкантов.

Проводит фестиваль Министерство культуры и туризма Московской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Московской области и администрации городского округа Клин. В оргкомитет входят такие выдающиеся деятели искусства и культуры, как Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай Цискаридзе.