Олимпийские чемпионы сыграли в гольф на фестивале в Дмитрове | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 12:14 Поделиться Telegram

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Viber Олимпийские чемпионы сыграли в гольф на фестивале в Дмитрове

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Фестиваль «Сильные фигуры» — уже традиционное мероприятие для Подмосковья. Несколько лет профессионалы и любители гольфа привлекают к своим турнирам все больше внимания, и в этом году география соревнований позволяет назвать их всероссийскими. Игры прошли в Москве, Краснодарском крае, Тверской, Владимирской и Свердловской областях.

Все больше и больше людей в России увлекаются гольфом. Игроки прирастают в геометрической прогрессии.

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«В прошлом году с учетом турниров, рекламы и роликов прирост гольфистов в стране составил 30%. В этом году, надеюсь, еще на 30% мы увеличим их число. Такие эмоции тут! И радость, и смех, и горе. Ради этих эмоций и играем в гольф», — говорит организатор фестиваля «Сильные фигуры» Евгений Ковтун.

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Про эмоции говорят и спортсмены из других видов спорта, перешедшие в гольф из интереса к новым ощущениям. Для таких любителей существуют соревнования по керлингольфу. Даже если игрок не попал в лунку — победит тот, чей мяч оказался ближе.

«Потрясающий вид спорта! Тут даже если не попал, ты знаешь, что следующий удар может быть лучше. Он может исправить всю ситуацию, даже если непонятно, куда мяч улетел. Раз — и ты потрясен! Череда потерь и выигрышей — вот что делает тебя счастливым. Гольф — это про счастье!» — сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

И про победу. Фестиваль хоть и для любителей, но он спортивный и с каждым годом набирает все большую силу. Сегодня амбассадорами «Сильных фигур» стали многие олимпийцы. На поле побывали синхронистка Мария Киселева, фигуристка Ирина Слуцкая, члены сборной по гандболу. Софья Великая на время променяла саблю на клюшку.

«Тебе нужно сбалансировать силу, расстояние, плавность удара. Очень интересный вид спорта, я заинтересовалась. Сейчас нет времени им заниматься, да и погода испортилась, но обязательно следующим летом приступлю к занятиям», — решила олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

Итоговое награждение — массовое, потому что командное. Организаторы подсчитали, что все участники фестиваля этого года в разное время заработали для страны 28 золотых медалей Олимпиады, а еще 11 серебряных и шесть бронзовых. Гольф затянул больших спортсменов в новое для них направление.

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