Подмосковье 23 декабря 2022, 15:58 Фестиваль идей по улучшению жизни города прошел в Электростали

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Фестиваль «Город своими руками» прошел в Электростали. Школьники поделились идеями по улучшению жизни города в рамках российского проекта «Детский форсайт».

Проект «Детский форсайт» стартовал в Электростали в апреле. Многое удалось сделать: были организованы ярмарка и биржа проектов, прошли встречи с экспертами, предпринимателями и лидерами сообществ. Самое главное — школьники смогли реализовать свои представления об образе города будущего. Фестиваль «Город своими руками» собрал наиболее яркие проекты, нацеленные на улучшение жизни в округе.

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«Сегодня мы увидели проект, который полностью преобразил пространство школьного двора: увидели аллею выпускников, где высаживались деревья. От идеи до реализации получилось очень красиво», — рассказала начальник управления образования администрации городского округа Электросталь Елена Митькина.

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Специалисты считают, что к обсуждению формирования комфортной городской среды нужно активно привлекать детей, ведь именно им предстоит в будущем жить здесь.

«Очень надеемся, что наши дети, в том числе и электростальские дети, будут <…> все делать для того, чтобы менять к лучшему те места, где они живут», — отметил директор по региональной работе и социальным проектам АО «ТВЭЛ» Юрий Кривов.

Всех участников программы «Детский форсайт» поблагодарили за вовлеченность в работу, наградив команды финалистов. Юные жители Электростали смогут снова попробовать себя в формировании комфортной городской среды в следующем году.

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