Подмосковье 11 июля 2023, 14:05 Фестиваль художественных ремесел и туризма проведут в Богородском округе 16 июля Министерство культуры и туризма Московской области

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В Центральном парке культуры и отдыха Богородского округа проведут фестиваль художественных ремесел и туризма «МастерОК». Подробнее о запланированных на 16 июля мероприятиях рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Более 50 мастеров из разных городов России привезут на фестиваль свои работы. На ярмарке можно будет приобрести гжель, керамику, сувениры из дерева и другие предметы декоративно-прикладного творчества. Свою продукцию представят ногинские сыроварни и компании «Богородский пряник».

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Для гостей проведут мастер-классы по деревянным срезам и изготовлению свечей. На фестивале состоятся детская и концертная программы, лотерея и многое другое. Также на мероприятии будет работать площадка со стендами туристских информационных центров Подмосковья.

Начало программы в 10:00. Вход свободный.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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