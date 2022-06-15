Фестиваль «Хранители наследия» провели в Красногорске

Участие в фестивале «Хранители наследия России — 2022» в Красногорске приняли 7000 человек.

Всероссийский конкурс народного искусства собрал лучших вокалистов, танцоров и ремесленников из разных городов. Оценивало творчество исполнителей профессиональное жюри, состоящее из экспертов в области фольклора.

«Судить достаточно легко, потому что главная цель — не судить, а поддержать. Все участники фестиваля будут награждены дипломами лауреатов, участников, и это для них колоссальная поддержка», — рассказал председатель жюри Владимир Беляев.

Участниками фестиваля стали конкурсанты из Белорусии, Санкт-Петербурга, Тульской, Владимирской, Ярославской областей, Алтайского края, Карелии и Подмосковья.

Московскую область представляли участники из 28 муниципалитетов. Артистов прослушивали на семи площадках в усадьбе «Знаменское-Губайлово», музее-усадьбе «Архангельское», ДК «Подмосковье» и парках. Все площадки были открыты для жителей и гостей округа.

«В этом году мы получили поддержку президентского фонда культурных инициатив. Благодаря этому, огромный праздник народного искусства проходит в таком масштабе. Представлены разные регионы, разные субъекты Федерации», — рассказал директор культурного центра «Купина» им. Любови Жук Дмитрий Волков.

Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия были и остаются главными задачами конкурса, отмечают организаторы.