Подмосковье 15 июня 2023, 11:12 Фестиваль «Хранители наследия» прошел в Красногорске

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Фестиваль народного искусства «Хранители наследия России» прошел в Красногорске. Прослушивания проходили 85 ансамблей, 107 сольных исполнителей из различных регионов страны.

В этом году на фестиваль пригласили мастеров, которые проводили обряды и мастер-классы. В конкурсной программе представили разные национальные многострунные инструменты. В финале наградили самых ярких и самобытных исполнителей. Среди них были и коллективы народной музыки Красногорска.

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«Уже в 15-й раз проводится этот замечательный фестиваль, который объединяет большое количество гостей. От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова я передаю пламенный привет и низкий поклон всем участникам этого конкурса», — сказала исполняющая обязанности первого заместителя главы администрации городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

Ежегодно с 2008 года тысячи зрителей знакомятся с деятельностью ведущих народных коллективов, солистов и педагогов России и ближнего зарубежья.

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