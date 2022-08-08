Фестиваль хорового пения прошел в Рузском округе

В деревне Новогорбово, которая располагается в Рузском округе, прошло масштабное творческое мероприятие. На территории храма Смоленской иконы Божией Матери состоялся фестиваль хоров под названием «Лето Господне».

Сначала в Смоленском храме провели Божественную литургию, ее вел протоиерей Олег Ковалев. Потом зрителям представили многочисленные выступления хоровых коллективов. Среди них были академический хор имени Гете Антона Федорова, мастерская хорового пения Татьяны Кониной и многие другие. Участвовали и детские коллективы, в том числе детский хор «Маленькая страна» Ильи Резника.

Для детей, которые приехали на фестиваль в качестве участников или зрителей, были организованы многочисленные мероприятия. Они смогли поучаствовать в мастер-классах по рисованию, созданию поделок из соломы. Ребята учились основам гончарного мастерства и смогли покататься на лошадях.

Кроме того, для всех желающих была организована экскурсия в хозяйство, где разводятся северные олени и американские миниатюрные лошади. Еще можно было побывать в фермерском хозяйстве, где прошла дегустация натуральных сельскохозяйственных продуктов, дети также могли посмотреть на домашних животных и познакомиться с ними.

На территории храма открыли также медово-ягодную ярмарку. Все участники и гости могли приобрести вкусные заготовки на зиму. Сам фестиваль проводится под Рузой еще с 2019 года. Он проходит в рамках масштабной программы «Лето в Подмосковье».