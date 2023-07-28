Подмосковье 28 июля 2023, 23:12 Фестиваль «Гуляй Город» в Чехове состоится 29 и 30 июля Фото организаторов фестиваля «Гуляй Город»

Читать 360tv в

Фестиваль «Гуляй Город» в селе Молоди в Чеховском округе состоится в выходные, 29 и 30 июля. Мероприятие посвятили победе в Битве при Молодях. В прошлом году событие посетили 42 тысячи человек.

Мероприятие организовали Фонд Святителя Василия Великого и администрация городского округа при поддержке Фонда президентских грантов.

Реклама

Битва при Молодях состоялась с 29 июля по 2 августа 1572 года на территории современного Чехова. В бою сошлись русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия крымского хана Девлета Гирея.

«Сегодня „Гуляй Город“ объединяет всех, кто любит свою страну, знает нашу общую историю. Сейчас особенно важно ценить то героическое прошлое, которое у нас есть. Сохранить добрую память об участниках битвы при Молодях помогает наш ежегодный фестиваль», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В этом году фестиваль пройдет в двухдневном формате на площади более 30 гектаров. Территорию праздника разделят на историческую и современную.

В программу включили выступления подмосковных фольклорных коллективов, театрализованную военно-историческую реконструкцию Битвы при Молодях. Ее воссоздадут более 200 реконструкторов. Также для гостей организуют хороводы, плясовые веревочные игры, богатырская зона, мастер-классы по ковке, литью, помолу муки и другие развлечения. Любители истории смогут послушать лекции в зоне лектория.

«В прошлом году фестиваль получил федеральный статус <…> С учетом пожеланий наших жителей и гостей фестиваля мы внесли изменения в формат проведения мероприятия. Оно пройдет в течение двух дней на поле, где исторически проходила битва. К месту проведения будет организован трансфер, а для автомобилистов предусмотрены удобные пути подъезда», — рассказал глава Чехова Григорий Артамонов.

На современной площадке обустроят ярмарку с товарами, фудкорт, сцену. На ней 29 июля выступят Uma2rman, Пелагея, Clever folk и Кasha, а 30 июля — «25/17», «Маша и Медведи», Полюшка, «Аффинаж» и Drummatix и другие. Для детей организуют исторические и современные аттракционы, мастер-классы, подвижные игры и конкурсы с призами.

«Фестиваль „Гуляй Город“ — подлинный триумф русского духа и русской славы. Это уникальное по форме и содержанию напоминание о Великой Победе молодого Русского Царства над многократно превосходящим войском крымского хана в Молодинской битве 1572 года», — подчеркнул председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев.

Вход на фестиваль свободный. Предварительно следует зарегистрироваться по ссылке.

«В 2016 году селу Молоди Мособлдумой было присвоено почетное звание „Населенный пункт воинской доблести“. В 2017 году установили памятную дату Дня битвы при Молодях в региональном законе. Московская область активно участвует в восстановлении памяти об этом сражении», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».