Подмосковье 29 июля 2023, 15:58 Фестиваль «Гуляй Город» открылся в Чехове, несмотря на непогоду Елена Лабзина

Читать 360tv в

В селе Молоди в Чехове открылся фестиваль «Гуляй Город» несмотря на непогоду. Об этом сообщила жительница населенного пункта Наталья Патока.

По ее словам, с утра на месте дежурили спасатели, правоохранители, кинологи с собаками. Полицейские патрули указывали дорогу прибывавшим гостям.

Реклама

«Предусмотрено все для безопасности гостей. Но погода оставляет желать лучшего, поэтому организаторы еще накануне предупредили всех запастись резиновыми сапогами и дождевиками. Участникам праздника дождь и грязь не помеха, народ продолжает прибывать», — заявила женщина.

Организаторы запланировали выступление фольклорных коллективов, театрализованную военно-историческую реконструкцию битвы при Молодях, русские игры и забавы, мастер-классы, исторический лагерь реконструкторов, торговые ряды и ярмарку. Также перед гостями выступят приглашенные современные артисты.

«Битва при Молодях — одна из самых тяжелых и самых важных в нашей истории. Как говорят историки, по значимости она сопоставима с Куликовской битвой. Поэтому наш фестиваль, реконструкция битвы, исследовательская работа в архивах — это все принципиально важно, чтобы вернуть память о героях и восстановить историческую справедливость, — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».