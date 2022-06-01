Фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» стартует в Подмосковье 2 июня

IV Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет в столице и Московской области со 2 по 12 июня при поддержке Министерства культуры Московской области.

Программа фестиваля включает в себя показы спектаклей коллективов из семи регионов России: Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Севастополя и Новокуйбышевска. Будут проводиться также практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов страны.

Основной идеей фестиваля стало объединение театральных коллективов, режиссеров и актеров, исследующих и развивающих наследие реформатора театра К. С. Станиславского.

Фестиваль представит значимые постановки региональных театров и яркие актерские работы, которые не всегда может увидеть столичный зритель.

2 июня в 20.00 в музейном комплексе «Паровозное депо «Подмосковная» пройдет открытие «Фабрики Станиславского».

В атмосфере старинной железнодорожной станции гостям представят фрагмент премьерного спектакля Московского Губернского театра «Чужие берега» в постановке Ольга Матвеева. Основой спектакля стала поэзия русской эмиграции первой волны ХХ века. Возможно, совсем новой для зрителя станет поэзия «русского Харбина», а поэзия «русского Парижа», больше известная широкой публике, напомнит имена великих литераторов тех лет. Прозвучат стихи Саши Черного, Георгия Адамовича, Владимира Набокова.

Программа фестиваля:

• А. Островский «Гроза» (Тверской ТЮЗ, режиссер Вероника Вигг),

• Ю.Поспелова «Леха» (Ивановский драматический театр, режиссер Ирина Зубжицкая),

• Е.Шварц «Дракон» (Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск, режиссер Денис Бокурадзе),

• А. Михалевский «Магнит» (Свердловский государственный академический театр драмы, режиссер Алексей Бадаев)

• М.Карим «Страна Айгуль» (Стерлитамакский государственный русский драматический театр, режиссер Людмила Исмайлова),

• Н.Гоголь «Нос» (Севастопольский ТЮЗ, режиссер Яна Тумина).

Вне конкурса состоятся показы спектаклей:

• «Квартирник» (Школа-Студия МХАТ, режиссеры Екатерина Киреева, Олег Тополянский),

• Д. Привалов «Прекрасное Далеко» (Московский Губернский театр, режиссер Павел Артемьев).

Важнейшей частью фестиваля станут практические лаборатории и профессиональные тренинги с участием ведущих теоретиков и практиков российского театра. Студенты региональных театральных ВУЗов смогут исследовать на практике систему К. С. Станиславского и, следуя его заветам, пробовать, изучать, экспериментировать и искать свой собственный творческий путь.

32 студента актерских факультетов из Волгограда, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ярославля и Саратова станут участниками лаборатории. Для них в рамках фестиваля в Московском Губернском театре проведут тренинги мастера из театральных вузов по дисциплинам «мастерство актера», «сценическая речь» и «сценическая пластика», будут проведены лекции по истории театра. Кроме того, мастер-классы по актерскому мастерству для студентов проведут Сергей Безруков, Денис Бокурадзе и Сергей Федотов.

По итогам конкурсной программы фестиваля будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль.