Подмосковье 26 февраля 2024, 14:18 Фестиваль ГТО прошел среди отцов учеников школы № 2 в Истре Фото: Светлана Борщева

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Фестиваль «Здоровый папа» прошел в школе № 2 в Истре. Отцы учеников начальных классов соревновались в выполнении упражнений комплекса ГТО.

Спортивное мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества и Году семьи. Мужчины подтягивались, отжимались, прыгали в длину с места, делали упражнения на пресс и другие. Новым элементом соревнований стала стрельба из позиции стоя и лежа. В этом году принять участие в фестивали смогли и ученики школы.

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«Идея — повысить роль отца в жизни детей, показать отцов с позиции силы, воли, бодрости духа, крепости тела. Создать ситуацию, когда отцы могут себя проявить с лучшей стороны, конкурировать по-доброму, быть звездами для своих малышей и вторых половинок», — пояснил директор школы № 2 Оскар Латыпов.

Всего участие в состязаниях приняли 20 мужчин. Победителей наградили дипломами.

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