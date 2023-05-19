Подмосковье 19 мая 2023, 16:46 Фестиваль ГТО прошел на стадионе «Знамя» в Ногинске

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Муниципальный этап всероссийского фестиваля ГТО среди школьников в возрасте 11-15 лет прошел на стадионе «Знамя» в Ногинске. Участие в спортивном фестивале приняли 72 спортсмена из 18 школ Богородского округа.

Фестиваль ГТО проходит в Богородском округе уже в седьмой раз. Ребята сдали нормативы по бегу, метанию меча, выполнили отжимания и упражнения на пресс. Всего участники прошли пять испытаний.

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«Как физическая культура воспитывает подростка для дальнейших занятий спортом, так и комплекс „Готов к труду и обороне“ помогает ему сформироваться и физически, и морально», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту Богородского городского округа Юрий Цегельный.

Показавшие лучший результат восемь юношей и девушек будут представлять Богородский округ на региональном этапе всероссийского фестиваля ГТО. Он пройдет 31 мая в Дзержинске.

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