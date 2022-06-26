Фестиваль граффити «Стоп-кадр» в Павловском Посаде посвятили Вячеславу Тихонову

Большой фестиваль граффити «Стоп-кадр» прошел Павловском Посаде. Участники вдохновились кадрами из фильмографии Вячеслава Тихонова и изобразили на стене дома-музея актера сцены из фильмов «Доживем до понедельника», «17 мгновений весны», «Белый Бим Черное ухо» и других кинокартин.

Фестиваль состоялся уже в четвертый раз. В этом году в нем участвовали 10 команд. Директор Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса Ирина Ушакова рассказала, что главной задачей мероприятия было привлечь внимание к личности великого актера.

«А как привлечь? Нужно что-то новое, креативное, что-то интересное. И так как у нас есть большой сквер, мы решили, что этот сквер должен стать своеобразным арт-объектом в Павловском Посаде», — пояснила она.

На протяжении фестиваля на сцене проходила концертная программа, проводились различные мастер-классы. Например, как написать картину за 15 минут.

«Я всегда выбираю тему плакатов. Когда выходили фильмы, плакаты делали вручную в основном. Это атмосфера. Я всегда выбираю что-то подходящее. Это „Доживем до понедельника“, например», — поделился один из участников фестиваля, Алексей Вахрамеев.

Победитель фестиваля граффити получает право расписать фасад одного из домов города. В этом году лучшая работа конкурса появится на доме № 52 на улице Тихонова.