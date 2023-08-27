Подмосковье 27 августа 2023, 18:11 Фестиваль «Город танцует в парках» в Химках собрал более 3 тысяч зрителей Фото: администрация Химок

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Фестиваль «Город танцует в парках» в Химках посетили более трех тысяч жителей и гостей городского округа. Образцовый ансамбль эстрадного танца Lаrial Dance стал финалистом турнира.

«Сегодняшнее выступление было очень волнительным для нас, потому что мы начали готовиться за два дня, но несмотря на все это, мы выиграли. Наш коллектив — это крутая семья. Нужно всегда идти до конца, без старания не бывает результатов», — сообщил участник коллектива Сергей Мареев.

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В Химках за право выступить в финале боролись 10 команд. Каждый коллектив получал комментарий хореографа Егора Дружинина, победителя шоу «Танцуй» на Первом канале Александра Могилева и хореографа Вовы Гудыма. Ведущей мероприятия выступила актриса Светлана Камынина.

«Дети хотят танцевать, а родители хотят, чтобы дети образовывались в этом направлении. Вот пример выступлений финалистов проекта „Танцы“, они танцуют в свое удовольствие, зарабатывают и посвящают себя творчеству», — заявил Дружинин.

Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок

Кроме выступлений участников полуфинала зрители увидели номера гостей праздника. Это DS Crew, OBC, Виталий Савченко и другие. Профессионалы провели для желающих мастер-классы.

«Эмоции положительные, все очень понравилось. Зарядились хорошим настроением. Все участники были достойны победы», — рассказала местная жительница Олеся Сазонова.

Фестиваль «Город танцует в парках» — это областной фестиваль современного танца. Его финал пройдет 2 сентября в Балашихе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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