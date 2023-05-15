Подмосковье 15 мая 2023, 15:38 Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Воскресенске

Читать 360tv в

Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Воскресенске на двух площадках. Развлекательные программы подготовили для гостей парка «Москворецкий» и парка усадьбы Кривякино.

В парке культуры и отдыха «Москворецкий» выступили ансамбль «Улыбка», «Иллюзия» и «Ассорти». Они представляли как народные, как современные направления в танцах.

Гости праздника в парке усадьбы Кривякино танцевали вместе с профессионалами. Коллективы дворцов культуры «Цементник» и «Юбилейный», центра культуры и досуга «Радость», студии Baby Dance провели танцевальные мастер-классы для детей и взрослых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в программе «Вести-Москва. Неделя в городе», что в регионе уже готовят летние мероприятия. Сотни фестивалей, концертов, мастер-классов и экскурсий вройдут в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».