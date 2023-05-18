18 мая 2023, 15:17
Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Солнечногорске
Танцевальный фестиваль прошел в парке культуры и отдыха в Солнечногорске. На празднике «Город танцует в парках» выступили пять хореографических коллективов округа.
Танцевальные номера на фестивале показала студия Маши Фураевой, коллективы «Наша версия», Friday, «Капли Стерео» и AnG family. Участие в празднике принял клуб «Активное долголетие». Для всех желающих также прошел мастер-класс по зумбе.
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«Для юных танцоров в этот день прошла небольшая репетиция перед предстоящим областным фестивалем современного танца под руководством хореографа и заслуженного артиста России Егора Дружинина», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
Следующий фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Солнечногорске 27 августа.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе пройдут сотни фестивалей благодаря проекту «Лето в Подмосковье».
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Солнечногорск
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