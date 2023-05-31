Подмосковье 31 мая 2023, 08:24 Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Реутове

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Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Центральном парке в Реутове. Участие в нем приняли три тысячи жителей и 111 танцоров.

Участие в открытии фестиваля приняли министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и глава городского округа Реутов Станислав Каторов. Участников оценивало профессиональное жюри, в составе которого были хореографы Егор Дружинин и Александр Могилев, а также актриса Елена Подкаминская.

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«Лучшей танцевальной командой нашего города стала „Pro-движение“. Поздравляю ребят с победой!» — написал в своем Telegram-канале Станислав Каторов.

Фестиваль прошел при поддержке команды губернатора Подмосковья и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

«Наша цель — повысить интерес к творчеству, показать лучших и доказать, что Подмосковью есть что представить жителям и гостям региона», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Танцевальный фестиваль 27 мая прошел также в Балашихе и Щелкове. Около 300 человек стали победителями первого этапа во всех трех округах. Второй этап пройдет с 19 августа по 2 сентября.

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