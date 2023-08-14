Подмосковье 14 августа 2023, 16:57 Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Ногинске Телеканал «360»

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Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в городском парке Ногинска. Лучшие танцевальные коллективы Богородского округа выступили на главной сцене. Их профессионализм и артистизм оценивал хореограф Егор Дружинин.

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Участниками фестиваля могли стать танцоры в возрасте от 12 до 35 лет. Десять лучших команд прошли предварительный отбор и вышли на сцену центрального парка.

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«Из 10 номеров, которые мы увидели, четыре показались как минимум любопытными, а два номера как минимум крепкими. Мне кажется, это хороший результат» — рассказал художественный руководитель фестиваля «Город танцует в парках» Егор Дружинин.

Победителем конкурса в Ногинске стал дуэт Twix. Танцоры выступят на гала-концерте в Пестовском парке в Балашихе 2 сентября. Финалисты со всех округов будут бороться за звание победителей, а прямая трансляция мероприятия пройдет в эфире телеканала «360».

Телеканал «360»

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что традиционные городские парки в Подмосковье получают новый виток развития благодаря масштабным проектам преображения и участию инвесторов.

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