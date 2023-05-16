16 мая 2023, 11:52
Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Мытищах
Двухдневный фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Мытищах. В округе выступили звезды проектов «Танцы на ТНТ» и «Новые Танцы».
На сцене около дворца культуры «Яуза» выступила команда «КЕД». Вместе с именитыми артистами сцену покоряли и юные танцоры. Так, 10 танцевальных команд из Мытищ выступили для зрителей и жюри.
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Каждой команде вручили диплом участника, а лучшей, по мнению жюри, стала «Акварель Dance». Их пригласили на гала-концерт танцоров «КЕД».
В финале фестиваля прошел мастер-класс танцора команды «КЕД» и фотосессия со знаменитым хореографом и художественным руководителем фестиваля «Город танцует в парках» Егором Дружининым.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут новые фестивали, концерты, мастер-классы и экскурсии. Мероприятия организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».
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