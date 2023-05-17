17 мая 2023, 09:08
Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Можайске
Двухдневный фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Можайске. Главной площадкой праздника стал парк «Ривьера».
Попробовать свои силы в одном из танцевальных направлений мог любой желающий. Для гостей фестиваля провели открытый мастер-класс по танцевальному фитнесу «Время танца», тренировки по зажигательной зумбе и лекторий «Стань танцором».
В конце танцевального марафона прошел тематический кинопоказ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этим летом в регионе пройдут сотни мероприятий. Их подготовят в рамках проекта «Лето в Подмосковье».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Фестивали
Можайск
Реклама
Реклама