Подмосковье 17 мая 2023, 09:08 Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Можайске

Читать 360tv в

Двухдневный фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Можайске. Главной площадкой праздника стал парк «Ривьера».

Попробовать свои силы в одном из танцевальных направлений мог любой желающий. Для гостей фестиваля провели открытый мастер-класс по танцевальному фитнесу «Время танца», тренировки по зажигательной зумбе и лекторий «Стань танцором».

В конце танцевального марафона прошел тематический кинопоказ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этим летом в регионе пройдут сотни мероприятий. Их подготовят в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».