Подмосковье 24 августа 2023, 10:54 Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Ленинском округе Телеканал «360»

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Лучшие танцоры Подмосковья выступили в парке «Апаринки» в Ленинском округе. Там прошел фестиваль «Город танцует в парках». Руководил мероприятием знаменитый хореограф Егор Дружинин.

Танцоров от имени главы Ленинского городского округа приветствовала его заместитель Татьяна Квасникова. Участники показали на сцене разные стили, приемы и техники. Это выглядело очень эффектно.

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«В целом мне кажется, все эмоционально, как-то весело, легко, подвижно, как и должно быть, когда речь идет о танцах», — поделился впечатлениями Егор Дружинин.

Финалистом конкурса стал театр танца «Шаги». Все участники получили дипломы, а после присоединились к мастер-классу под руководством выдающихся хореографов России.

Завершится фестиваль в Подмосковье 2 сентября. Проект «Город танцует в парках» открыт для всех танцевальных коллективов. В команде может быть от двух до 25 человек в возрасте от 12 до 35 лет. При этом профессиональная подготовка для участия не требуется.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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