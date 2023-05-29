Подмосковье 29 мая 2023, 13:03 Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Балашихе

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Лучшие коллективы Балашихи выступили на областном фестивале «Город танцует в парках». Мероприятие прошло в парке «Пехорка».

В финале первого этапа фестиваля современного танца выступили 10 лучших хореографических коллективов Балашихи. Участников оценивали заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин, победитель шоу «Танцуй», хореограф Александр Могилев и актриса театра и кино Елена Подкаминская. В роли ведущих праздника были актеры Михаил Башкатов и Анжелика Каширина.

«Мы смотрим на задумку номера, на то, как исполнена хореография. Ориентируемся на собственное впечатление от номера, насколько там присутствует стилистическое разнообразие», — поделился Егор Дружинин.

Победителем фестиваля в Балашихе стал коллектив студии танца «Joy». Его участники выступят на втором этапе конкурса, который пройдет в Подмосковье со 19 августа по 2 сентября.

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