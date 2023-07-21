Подмосковье 21 июля 2023, 14:21 Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Лобне 27 августа Unsplash

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Первый областной фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Лобне 27 августа. Одним из гостей праздника станет известный хореограф Егор Дружинин.

Десять лучших танцевальных коллективов Подмосковья, успешно проявивших себя в отборочных турах, покажут свои номера в Центральном парке культуры и отдыха Лобни. Две команды будут представлять городской округ. Выступления танцоров оценят хореографы Егор Дружинин, Александр Могилев и Владимир Гудым.

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Гостей праздника ждет развлекательная программа с концертом, играми, мастер-классами и ярмаркой. Начало — в 10:00.

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