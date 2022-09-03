Подмосковье 03 сентября 2022, 22:49 Поделиться Telegram

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Viber Фестиваль «Город А» торжественно открыли в Красногорске Представители 57 регионов РФ и 7 стран участвовали в фестивале «Город А» в Красногорске Константин Семенец

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Представители 57 регионов России и семи стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Абхазии принимают участие в молодежном фестивале «Город А» в Красногорске. Впервые приехали и представители Донецкой Народной Республики (ДНР).

Участники проекта «Город А» — это творческая молодежь, предприниматели сферы креативных индустрий, сотрудники учреждений культуры и молодежной политики, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

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«Город А» придумала пять лет назад команда креативных ребят из Красногорска. Тогда это был небольшой фестиваль для творческой молодежи, сегодня он вырос в большой международный фестиваль, отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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«Все, что касается креативных индустрий, это в первую очередь командная, проектная работа. Здесь ребята из разных регионов России и муниципалитетов Московской области придумывают различные проекты, которые идут, в том числе, на благо развития нашего региона. Подмосковье всегда открыто для креативных талантливых ребят, которые умеют работать в команде. Как говорит наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, если за дело берется команда, то успех обязательно будет. Поэтому только вперед, только удачи всем нашим ребятам!» — отметила Швелидзе.

Также министр вручила главную награду победителю командного конкурса «Город А» — коллективу из Лотошино. Они представили яркий и динамичный номер «Книга времени или веков связующая нить». За звание молодежной арт-столицы и приз в 300 тысяч рублей также соревновались представители Дмитрова, Москвы, Астрахани, Иванова, Ярославля, Ямало-Ненецкого АО.

Командный конкурс «Город А» — это презентация разных населенных пунктов России на языке современного искусства. Она проходит в форме театрализованного шоу, синтезирующее не менее пяти направлений креативных индустрий и субкультур с участием представителей культуры и спорта. Общая тематика номеров отражала основную тему 2022 года — культурное наследие народов России.

«Мы безумно рады, это наше второе участие в конкурсе — в прошлом году просто приехали показать себя, посмотреть на других. Да и в этом тоже не ставили цель — победить. Поэтому это большая неожиданность для нас», — поделилась начальник по культуре, делам молодежи и спорту городского округа Лотошино Ольга Шленова.

Она предположила, что победу команде принесли честность, доброта, искренность, которые участники пытались показать со сцены.

«Мы продемонстрировали все, что умеем. В эти пять минут, что длилось наше выступление, показали жизнь Лотошино времен наших бабушек и современный город», — отметила Шленова.

В финале конкурса состоялся большой open-air c участием исполнителей Polikarpova, Grinkevich, Soyana. Специальным гостем стал Денис Майданов. Он исполнил авторскую песню «Зажигай» — в прошлом году участники «Город А» записали на нее видеоклип и эта композиция стала неофициальным гимном проекта. Завершили вечер резиденты радиостанции DFM Cosmo&Skoro и праздничный фейерверк.

«Мы всегда гордились своими городами, культурой, молодежью. Нынешнее время лишь подчеркивает необходимость и значимость проведения таких мероприятий. Потому что самая главная основа, которая рождается здесь — это настоящий патриотизм, гордость за свое Отечество и за свой родной край», — сказал заслуженный артист России, депутат госдумы Денис Майданов. Он выразил благодарность организаторам фестиваля и всем, кто приехал и кто принимает участие в этом событии.

«Город А» — это уникальный прикладной проект, который направлен на развитие креативной экономики через объединение творческого потенциала регионов и создание новых художественных продуктов и единиц. В этом году он отмечает свой первый юбилей, фестиваль проводится в пятый раз.

«Сегодня фестивалем охвачены уже почти все точки нашей любимой матушки-России. Для Красногорска — это одновременно почетно и ответственно. При этом мы прекрасно понимаем, что нужно идти дальше, потому что молодежное движение всегда нас подталкивает к тому, чтобы развиваться. Приятно, что юбилей фестиваля совпал с юбилеем Красногорской земли — нам в этом году 90 лет. Поэтому хочу всех поздравить с этим замечательным событием», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

В программе фестиваля три основных блока — командный конкурс, интерактивный музей под открытым небом «Территория свободного творчества», а также открытая образовательная программа «Перспектива».

«Здорово, что молодежь соревнуется, показывает кто лучше подготовился, какой город — в топе. Ребята продвигают свои населенные пункты и это замечательно, — отметил олимпийский чемпион Александр Легков.

В субботу, 3 сентября, гостей фестиваля ждал большой патриотический концерт «Белые ангелы над городом», который приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В нем приняли участие более 50 музыкальных групп, сольных исполнителей и артистов со всех российских регионов.

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