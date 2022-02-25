facebook_pixel
    25 февраля 2022, 11:02

    Лыжный фестиваль «Гонка Легкова» впервые пройдет онлайн и офлайн в Пересвете

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Первый за последние два года лыжный фестиваль «Гонка Легкова» пройдет в Пересвете. Впервые в истории этого соревнования оно состоится в двух форматах — онлайн и офлайн.

    Лыжный фестиваль «Гонка Легкова» впервые пройдет онлайн и офлайн в Пересвете | Изображение 1

    Пересвет находится в городском округе Сергиев Посад. Здесь соревнования развернутся в ближайшие выходные — с 26 по 27 февраля.

    В 2020 году гонку отменили из-за отсутствия снега, а в 2021-м из-за пандемии был только онлайн-заезд.

    Но событие этого года станет уникальным — гонка состоится и онлайн, и офлайн. Среди участников разыграют призы.

    Подробности

    Присоединиться смогут и взрослые, и дети, для которых старт проведут при поддержке Минспорта Подмосковья. Участие в нем бесплатное, но количество мест ограничено.

    Лыжный фестиваль «Гонка Легкова» впервые пройдет онлайн и офлайн в Пересвете | Изображение 2

    Зарегистрировались уже 500 детей и около тысячи лыжников старше 18 лет.

    Взрослых ждут дистанции на 10, 20 и 30 километров, лыжников помладше — один, три и пять километров.

    При этом вместе с участниками на старт 26 февраля выйдет сам основатель гонки — олимпийский чемпион, победитель «Тур-де-Ски» Александр Легков, а с ним — многие другие именитые лыжники.

    Гонка состоится по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, территория отеля «Русские Сезоны. Курорт Пересвет» — город Пересвет, улица Пионерская, 9, 12.