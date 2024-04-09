Подмосковье 09 апреля 2024, 21:13 Фестиваль «Гении Подмосковья» прошел в Щелкове Телеканал «360»

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В Щелковском колледже состоялся уникальный фестиваль науки, где молодые исследователи из 12 округов Московской области представили свои проекты, чтобы побороться за звание «Гений Подмосковья». Всего представили 54 проекта в самых разных областях науки: от технического моделирования и макетирования до экологии и астрономии.

Участники фестиваля представили разработки, которые могут найти применение как в учебном процессе, так и в научной сфере.

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«Очень талантливые дети, интересные проекты. Реальные, которые действительно применимы у кого-то в школе, у кого-то в целом в области науки», — отметила директор Щелковского колледжа Флора Бубич.

Конкурс проводился среди четырех возрастных групп: младшие школьники, средний и старший школьный возраст, а также молодежь. Фестиваль науки стал не только площадкой для демонстрации достижений юных ученых, но и местом встречи единомышленников, объединенных стремлением к новым знаниям и открытиям.

Работа над проектами потребовала от участников глубоких исследований, анализа большого объема информации и поиска оригинальных решений. Благодаря поддержке педагогов и родителей, идеи молодых исследователей получили возможность оживиться и быть представленными на широкую аудиторию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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