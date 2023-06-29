Подмосковье 29 июня 2023, 17:05 Фестиваль флористики и дизайна «Вальс цветов» пройдет в Клину 1 июля Министерство культуры и туризма Московской области

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Фестиваль флористики и дизайна «Вальс Цветов» пройдет в парке культуры отдыха «Сестрорецкий» в Клину 1 июля. Участники подготовят цветочные композиции, а для гостей пройдет концерт.

Как рассказали в министерстве культуры туризма Подмосковья, тема мероприятия в этом году будет «Во славу русского языка». Участниками станут бизнесмены, волонтеры, общественные деятели и трудовые коллективы города. Они подготовят 29 цветочных композиций виде клумб. Их работы оценят компетентное жюри, состоящее из профессиональных ландшафтных дизайнеров и художников.

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Работы будут оценивать по нескольким критериям, среди которых соответствие теме фестиваля, аккуратность исполнения и целостность картинки.

Кроме того, на фестивале пройдет концерт ансамбля «Рейн дропс». Программа начнется в 12:00

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