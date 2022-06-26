Фестиваль физической культуры и спорта «День дружбы и единения славян» прошел в Реутове

Большой фестиваль физической культуры и спорта «День дружбы и единения славян» прошел с размахом в Реутове. Он состоялся на поле стадиона «Старт». В фестивале участвовали свыше четырех тысяч зрителей.

Перед зрителями выступили Миша Маваши, Кирилл МК5.45, Рома Жиган, а также другие артисты и творческие коллективы. Были и спортивные состязания, в числе которых бой «стенка на стенку» и «шапочный» бой, перетягивание каната, русский жим, армрестлинг, гиревой спорт, кила, бокс и кикбоксинг (бои прошли в категориях — уровень К1 и ММА). Кроме того, зрителей ждали показательные выступления по воркауту, футбольный матч и стритбол. В программе также были показательные выступления казаков России и мастер-класс по кузнечному делу. Праздничный салют стал завершением фестиваля. Залпы прогремели в 22:00.

Одним из организаторов праздника стал известный российский спортсмен, чемпион IBF International по боксу и абсолютный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу Алексей Папин, который живет в Реутове.

Гостей фестиваля поприветствовал глава Реутова Станислав Каторов. Он пожелал им новых побед.

Наши жители известны своей любовью к различным видам спорта. Среди воспитанников наших спортшкол — множество чемпионов и призеров соревнований различного уровня. В Реутове впервые создана академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева, работают школа спортивной гимнастики, самбо, множество секций разнообразной направленности. Уверен, что наши жители активно поддержат праздник и примут непосредственное участие в товарищеских состязаниях Станислав Каторов

День дружбы и единения славян учредили в 90-х годах ХХ века для объединения различных ветвей славянских народов, сохранения национальной культуры и самобытности, многовековой связи друг с другом. На сегодняшний день в различных странах мира проживает порядка 270 миллионов славян.

В Реутове впервые прошел фестиваль физической культуры и спорта в рамках Дня дружбы и единения Славян, организаторы высказали пожелание сделать его традиционным. Основная цель мероприятия — объединение ради мира и согласия, сохранения культуры и многовековой связи славянских народов друг с другом и, конечно, популяризации спорта.