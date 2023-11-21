Подмосковье 21 ноября 2023, 09:31 Фестиваль физической и духовной культуры для воспитанников воскресных школ прошел в Щелкове Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Ежегодный фестиваль физической и духовной культуры для учащихся воскресных школ прошел в Щелкове. В нем приняли участие свыше 200 человек 2010–2014 годов рождения.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в соревнованиях участвовали воспитанники епархий Одинцова, Сергиева Посада, Балашихи, Коломны и Подольска.

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Команды соревновались в девяти дисциплинах. Это мини-футбол, городошный спорт, дартс, легкая атлетика, перетягивание каната, метание ножа, вис на перекладине, корнхолл и «Веселые старты».

В мини-футболе лучший результат показал коллектив из Одинцова, на втором месте расположилась Коломна, а на третьем — Сергиев Посад.

Первое место в городошном спорте занял Сергиев Посад, второе — Балашиха, третье — Одинцово.

Победу в перетягивании каната одержала команда из Одинцова, за ней — Коломна и Балашиха. В висе на турнике лучший результат показали спортсмены из Коломны, Балашихи и Одинцова, в дартсе — Одинцово, Балашиха и Коломна.

Первое место в «Веселых стартах» досталось Коломне, второе — Сергиеву Посаду, третье — Одинцову, а в эстафете на пьедестал поднялись Одинцово, Коломна и Сергиев Посад.

Лучшими в корнхолле стали Одинцово, Балашиха и Подольск, а в метании ножа — Николай Деркачев из Одинцова, Сергей Никольский из Сергиева Посада и Антон Жаренко из Коломны.

Лучших спортсменов наградили кубками, медалями и грамотами министерства.

Фестиваль проходит в Подмосковье ежегодно. Он направлен на физическое и духовное воспитание детей.

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