Подмосковье 21 марта 2023, 08:20 Фестиваль финансовой культуры и грамотности прошел в Одинцове

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Межрегиональный фестиваль финансовой культуры и грамотности прошел в Одинцове. Первыми слушателями полезных лекций стали участники клуба «Активного долголетия».

Среди затронутых на фестивале тем — кибербезопасность, финансовые пирамиды и виды телефонного мошенничества.

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«Формат очень интересный. Когда ты рассказываешь о существующих преобразованиях, о новых электронных площадках, когда ты говоришь о том, что такое цифровизация, и пенсионеры тебя слышат, готовы в большинстве своем, есть актуальные вопросы», — отметил директор филиала № 2 отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по городу Москве и Московской области Дмитрий Пуленко.

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Получить не только знания, но и консультацию специалистов приехала жительница Звенигорода Любовь Дедюхина. Пенсионерка стала жертвой мошенников, которые выманили у нее полмиллиона рублей. Как это произошло, женщина до сих пор не понимает. Предотвращение таких случаев — одна из главных задач фестиваля. Лекторы рассказали о новых схемах мошенничества.

«Наша общая задача — постоянно на каждом углу об этом говорить. И критический уровень финансовой грамотности в совокупности с определенной нормативной, которая сейчас вводится, приведет к тому, что мы эту болезнь и эту заразу победим», — отметил главный редактор портала Fgramota.ru Михаил Алексеев.

Фестиваль расширил свою географию — в этом году к нему примкнули жители Вологодской области и республики Дагестан. Стать участником может любой желающий. Все обучающие материалы можно найти на сайте Министерства экономики и финансов Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одобрил идею по сбору инициатив от сотрудников министерств и городских округов. Они знакомы со многими вопросами не понаслышке, поэтому могут вносить ценные предложения по улучшению жизни людей на местах. Это поможет увеличить эффективность работы правительства.

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