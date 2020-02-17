    17 февраля 2020, 17:19

    Как не стать жертвой мошенников? Фестиваль финансовой грамотности прошел в Одинцове

    Алена Собкалова, Елена Силиванова

    Жителям Подмосковья рассказали, как защититься от мошенников. Фестиваль финансовой грамотности прошел в Одинцове.
    Как не стать жертвой мошенников? Фестиваль финансовой грамотности прошел в Одинцове | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На мероприятии гости узнали, как устроен инкассаторский броневик.

    В грузовой отсек этой машины может поместиться несколько миллиардов рублей. Защищает такую огромную сумму бронированный кузов.

    На фестивале можно было узнать интересные факты не только об истории российских денег, но и о себе. Например, посчитать свой рост в двухтысячных купюрах.

    Как не стать жертвой мошенников? Фестиваль финансовой грамотности прошел в Одинцове | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    А еще сотрудники Банка России научили проверять подлинность банкнот и рассказали про кибербезопасность, ведь все чаще люди выбирают безналичный расчет.

    «Никогда ни один сотрудник банка не будет спрашивать трехзначный код на оборотной стороне карты, и код подтверждения в СМС. Если у вас это начинают спрашивать — сразу кладите трубку», — посоветовал Дмитрий Баранов, заместитель начальника PR-управления главного управления Банка России по ЦФО.

    Как не стать жертвой мошенников? Фестиваль финансовой грамотности прошел в Одинцове | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Этот фестиваль впервые прошел в Подмосковье. Но Одинцово — только начало. В конце следующей недели банкиры будут учить управлять деньгами жителей Химок. В середине марта финансовую грамотность можно будет освоить в Мытищах. А 11 апреля такое же мероприятие состоится в Красногорске.