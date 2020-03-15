Фестиваль фиалок в Королеве провели вместе с клубом «Активное долголетие»

В подмосковном Королеве прошел первый фестиваль фиалок. Его участниками стали местные цветоводы и члены клуба «Активное долголетие». Подробности — в репортаже «360».

Цветочный фестиваль прошел в атмосфере домашнего тепла и уюта. Наполнение для гостей сделали таким же ярким, как и цветочные бутоны. Самая большая очередь была на мастер-класс по монотипии — технике, в которой рисунок создается после прикладывания листа к краске. Репортеру «360» не удалось туда пробиться — слишком много было желающих.

По словам преподавателя мастер-класса Романа Федченко, в результате получаются фантазийные и необыкновенные картинки, «в которых можно увидеть все что угодно, и каждый видит свое».

Но самое главное — это не рисунки, а цветы, ради которых все и собрались. Коллекционеры рассказали, что с момента посадки и до момента высадки фиалки должно пройти пять-шесть месяцев.

Расти она должна на южной стороне, но не под прямым солнцем. Полив также требует внимательности — фиалки нельзя ни пересушивать, ни заливать.

Если вы хотите развести цветник у себя на подоконнике — не стесняйтесь связываться с клубом в Королеве. Помогут всем, еще и саженцев дадут. А так как фиалка расцветает на девятый месяц — есть шанс в следующем году стать участником второго ежегодного фестиваля фиалок.