Подмосковье 01 марта 2024, 11:26 Фестиваль фермерской продукции начался в Королеве Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Фермерский фестиваль пройдет в Королеве с 1 по 3 марта. Посетители смогут приобрести натуральную продукцию и авторские изделия мастеров региона, а также попробовать блюда из русской печи.

«У всех желающих будет возможность продегустировать натуральные продукты. В торговых домиках представлена широкая линейка сыров и молочной продукции, меда, мясных и рыбных деликатесов от наших фермеров», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

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Кроме того, с 1 по 3 марта для детей и взрослых пройдут мастер-классы по изготовлению деревянных игрушек. Фестиваль будет проходить ежедневно с 10:00 до 18:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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