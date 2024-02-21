21 февраля 2024, 13:21
Фестиваль фермерских продуктов пройдет в Ногинске 3 марта
Фестиваль «Богородские умельцы» пройдет в Ногинске 3 марта. На нем представят фермерскую продукцию, проведут мастер-классы и розыгрыши.
Как рассказал замглавы Минсельхопрода Подмосковья Кирилл Григорьев, гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению сыра, а также в розыгрышах, играх и танцах.
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«Перед Новым годом всех желающих учили лепить пельмени, в этот раз научат готовить сырные продукты. Это важно, интересно для жителей и гостей Подмосковья, чтобы помимо покупок товаров от наших фермеров можно было взять с собой опыт и новые умения», - сказал он.
На фестивале представят продукцию ферм «Ивашево» и «Балобаново», а также хозяйства «Полевые».
Всех посетителей угостят горячим чаем и сладостями.
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