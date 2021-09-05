Фестиваль фейерверков «Большая Волга» прошел в Дубне

В Дубне завершился XV Всероссийский фестиваль фейерверков «Большая Волга». Это шоу входит в тройку самых масштабных мероприятий подобного рода в стране.

Фестиваль проводится с 2002 года. Каждый год организаторы выбирают для него особую тему. Ранее состоялись «Джаз над Волгой», «Салют, Гагарин» и «Волжская симфония».

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В этот раз музыкально-огненное шоу посвятили Году науки и юбилею Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) и наукограда Дубна. Его назвали «Теорема красоты».

Фейерверки запускали участники трех команд: «Большой праздник» из Москвы, «Пиротехнические дворы Петергофа» Санкт-Петербурга и СЛК из Реутова. Коллектив из Подмосковья выступил наиболее зрелищно и одержал победу в фестивале. На мероприятии выступил музыкальный гость — певец Сергей Волчков.