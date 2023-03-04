04 марта 2023, 20:46
Фестиваль единоборств прошел в Луховицах
Самбо, греко-римская борьба, киокусинкай — в Луховицах почти 100 спортсменов приняли участие в ярком спортивном событии. Здесь прошел фестиваль единоборств «Не перевелись еще богатыри на Руси».
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Свое мастерство продемонстрировали юные спортсмены, все они занимаются в секциях. Борцы бросали соперников на ковер, разбивали доски голыми руками и лихо справлялись с нунчаками. За зрелищными выступлениями наблюдали школьники.
«Смотрю, у ребят глаза горят, с интересом, с вдохновением. Мы сегодня впервые это „обкатаем“, как говорят в народе, а потом по всем школам сделаем, чтобы молодежь привлекать к спорту. Силовые виды спорта развиваются, идут вперед, и мы это поддерживаем», — сказал глава Луховиц Сергей Тимохин.
Единоборства в городском округе — популярны. Сотни ребят постигают азы боевых искусств. Борцы из Луховиц — многократные победители муниципальных, региональных и всероссийских соревнований. На Открытом кубке главы городского округа, который проходил неделю назад, завоевали 12 наград.
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