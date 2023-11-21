Подмосковье 21 ноября 2023, 13:39 Фестиваль единоборств памяти олимпийского чемпиона Парфенова прошел в Воскресенске Телеканал «360»

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Фестиваль единоборств, посвященный памяти Анатолия Парфенова, проводится в Воскресенске второй год. Соревнования объединяют сразу несколько видов спорта, родственных по духу: дзюдо, греко-римскую, вольную борьбу, а также самбо и борьбу на поясах.

Начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск Валерий Чупаков подчеркнул значимость мероприятия.

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«Мы чествуем не просто спортсмена, не просто борца, а человека, чей жизненный путь достоин истории», — отметил Валерий Чупаков.

Анатолий Парфенов стал легендой еще при жизни. В 17 лет, прибавив себе год, он отправился добровольцем на фронт защищать Родину. После войны он пришел в большой спорт и за три года стал сначала чемпионом СССР по греко-римской борьбе, а потом и олимпийским чемпионом.

«Огромная рука у него была, я имею в виду ладонь. Люди, у которых маленькая ладонь, подходят и жмутся, боятся. А он очень мягко поздоровается, как будто погладит. Боялся пережать руку — добрый был человек. Где он родился, в деревне Дворниково, все жители, когда праздник, все приходят к нему на могилу, по цветочку поставят», — поделился сын чемпиона Владимир Парфенов.

Владимир Парфенов связывает успех отца с духовными ценностями, присущими поколению победителей. После завершения карьеры Анатолий Иванович передавал свой опыт в качестве тренера. Среди его знаменитых воспитанников олимпийский чемпион Николай Балбошин.

«Любые соревнования — это показ своих лучших качеств, и хотелось бы, чтобы на этих соревнованиях вы проявили эти качества. Хотелось бы в будущем увидеть ваши фамилии в качестве победителей различных соревнований, в том числе чемпионата мира и Олимпийских игр. Спасибо!» — подчеркнул заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Николай Балбошин.

Один из участников соревнований Тимофей Самохин рассказал, что ему помогает побеждать настрой.

«Побеждаю часто, помогает побеждать настрой. Я постоянно думаю, даже если проиграю, это будет достойно», — поделился спортсмен.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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