Фестиваль единоборств и боевых искусств стартовал в Пушкино. В нем примут участие около 4,5 тысячи спортсменов

7 февраля в подмосковном Пушкино стартовал юбилейный 10-й открытый фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского». На соревнования приехали около 4,5 тысячи спортсменов из 11 стран.

Организаторами мероприятия стали правительство Московской области и Союз православных единоборцев при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Патриаршей комиссии по спорту.

В торжественном открытии фестиваля приняли участие уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, зампред правительства Московской области Вадим Хромов, советник полпреда президента РФ в ЦФО, секретарь рабочей группы при Президенте РФ по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного значения Марина Белогубова, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и викарий Московской епархии епископ Петр.

Почетными гостями фестиваля в рамках Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов стали начальник российского отдела губернаторства Хоккайдо Соне Хироюки и министр посольства Японии в России Тосио Ямамото.

Из провинции Хоккайдо на юбилейный фестиваль единоборств и боевых искусств в Московскую области прибыли более 30 спортсменов. Всего в соревнованиях примут участие около 4,5 тысячи спортсменов из 11 стран.

Источник фото: пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области

«Участие делегации из Саппоро на фестивале в Пушкино говорит о том, как плодотворно развиваются наши межрегиональные отношения. Меньше года назад наш губернатор Андрей Воробьев обсудил с губернатором префектуры Наомити Судзуки возможность посещения японскими спортсменами Подмосковья, и сегодня мы уже принимаем их в гостях. Этот фестиваль в 2020 году посвящен Году российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, и думаю, что спортивным обменом это не ограничится», — подчеркнул Вадим Хромов.

Зампред подмосковного правительства добавил, что в Подмосковье работают 15 компаний с участием японского капитала, и скоро в Химках откроется первый в России завод компании Хино (японский изготовитель грузовых автомобилей и автобусов — прим.ред.).

Источник фото: пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области

Московскую область за приглашение на фестиваль поблагодарил начальник российского отдела губернаторства Хоккайдо Соне Хироюки.

«В Хоккайдо сейчас проходит фестиваль фигур из снега, у нас это очень популярное соревнование и, думаю, оно будет интересно и подмосковным участникам. Подобные международные молодежные мероприятия важны для понимания друг друга, для дальнейшего развития российско-японских отношений наших следующих поколений. При этом уже сегодня мы планируем начать сотрудничество в сфере медицинских разработок», — подчеркнул Соне Хироюки.