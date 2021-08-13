Фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в Подмосковье 21 и 22 августа. Бутман представит звезду «Голоса»

Международный фестиваль «Джазовые сезоны» состоится в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 21 и 22 августа. Хедлайнерами в этом году станут Alfredo Rodriguez Trio (Куба и США), Roosevelt Collier Band (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Поклонников джаза ждет выступление одного из лучших пианистов современности кубинца Альфредо Родригеса и его трио, а также признанного гения стил-гитары американца Рузвельта Кольера и его группы. Вместе с Бутманом и Московским джазовым оркестром выступят певица Fantine и солист Олег Аккуратов, прославившийся в последнем сезоне шоу «Голос».

Также на сцене появятся LRK Trio, Leonid & Friends, Кристина Ковалева, которая представит свой авторский проект «Христя в Намистi», Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul, оркестр имени Гараняна, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр при участии Игоря Кантюкова, квинтет Ивана Акатова и группа столичных музыкантов Qascad.

Зрителей ждет 14 часов джазовой музыки. На фестивале также пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу и многое другое.