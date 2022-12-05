Подмосковье 05 декабря 2022, 13:10 Фестиваль джазовой музыки «Пересекая время» завершился в Красногорске

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Девятый фестиваль джазовой музыки «Пересекая время. Живопись и музыка — единый образ» завершился в Подмосковье. На сцене выступили юные таланты региона, их наставники, а также известные российские музыканты.

В этом году фестиваль был посвящен связи музыки и живописи. Мероприятие прошло на сцене «Красногорск Плаза» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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С приветствием и пожеланиями к музыкантам обратились художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский и заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин.

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Участники фестиваля исполнили музыкальные произведения на кларнете, гитаре, саксофоне, барабанах, домре и многих других инструментах. Также в этот вечер свое мастерство продемонстрировали юные лауреаты международных, всероссийских и областных конкурсов.

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