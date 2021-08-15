Фестиваль дворового футбола завершился в Подмосковье

В Московской области завершила региональный Фестиваль детского дворового футбола. Финал соревнований 6×6 состоялся на стадионе «Торпедо» в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта Подмосковья.

Фестиваль организовали в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Соревновались 16 команд. Победила команда из Подольска. Второе место заняли ребята из Власихи. А бронзовые медали завоевали юные футболисты из Раменского.

Победители турнира будут представлять Московскую область на Всероссийских финальных соревнованиях.

Министр физкультуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков поблагодарил тренеров за хорошую подготовку чемпионов. Вместе с тем он напомнил, что главное — не победа, а участие. Терюшков пожелал победителям достойно выступить на следующих турнирах. А проигравших утешил тем, что в этом нет ничего страшного.

«Это жизнь, это спорт. Хорошо то, что вы играете в футбол и живете спортом», — сказал министр.

Люберцы, где состоялся фестиваль, стали центром празднования Дня физкультурника в Подмосковье.