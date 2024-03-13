Подмосковье 13 марта 2024, 14:12 Фестиваль духовной поэзии пройдет в Коломне 14 марта

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Фестиваль-конкурс духовной поэзии пройдет в коломенском ДК «Текстильщики» 14 марта. Мероприятие приурочат ко Дню православной книги «Вера. Надежда. Любовь». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гости смогут посмотреть выступления обучающихся общеобразовательных школ, учреждений культуры и воспитанников Воскресной школы в номинациях «Поэзия» и «Проза». Программа начнется в 14:00, вход свободный.

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Фестиваль пройдет во Дворце культуры в Озерах. В ДК есть все необходимое для проведения культурно-массовых мероприятий. Здесь свое мастерство показывают не только любительские коллективы, но и профессиональные театральные и эстрадные артисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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