Фестиваль духовной песни «Филарет» завершился в Коломне

Почти 200 заявок, десятки выступлений по всей области. И только лучшие дошли до финала фестиваля духовной песни «Филарет» в Коломне.

В свои 12 лауреат фестиваля София Угур очень тонко чувствует суть исполняемой песни. Для этого мало идеального слуха или поставленного голоса. Она как будто переживает каждую музыкальную фразу. С 4-х лет, когда впервые вышла на сцену.

София — человек верующий и поет в церковном хоре. Отсюда не только выбор профессии, но и любовь к непростому репертуару. Духовные песни — особая категория. Это не церковный псалом и не оперная ария.

Семейный ансамбль Зотовых из Серпухова исполняет песню 13-го века о красоте русской земли. Это как оживший музейный экспонат — с одной стороны, переносит на столетия назад, с другой — по-новому раскрывается в современном исполнении.

Источник фото: телеканал «360»

«Высокая задача жизни — что вот эту красоту, которую видел человек 13-го века, что можешь эту красоту воссоздать», — делится настоятель Никольского храма поселка Большевик в Серпуховском г. о. Владимир Зотов.

Для жюри это был непростой выбор. Уровень мастерства участников будет только расти — таланты не должны остаться «за бортом». Поэтому поднявшись на сцену митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий говорил не только о том, почему фестиваль завершается в Коломне, как и кто его организовал, но и предложил устраивать каждый год фестиваль в честь святителя Филарета.

«А давайте фестиваль в честь святителя Филарета устраивать каждый год. И в этот день встречаться», — сказал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Святитель Филарет выбран покровителем фестиваля неспроста. Митрополит Московский и Коломенский известен не только переводом Библии. Он много сделал в том числе и для коломенской земли. Здесь планируют назвать храм в его честь.