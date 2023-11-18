Подмосковье 18 ноября 2023, 22:03 Фестиваль духовной и физической культуры прошел в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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В ФОКе «Мелодия» в Наро-Фоминске прошел окружной фестиваль по духовной и физической культуре. Участники соревновались в стритболе, минифутболе, шахматах, шашках, настольном теннисе и веселых стартах. Из числа участников четыре команды — из Апрелевки, по одной из Наро-Фоминска и Москвы.

Состязания проходили под эгидой областной программы «Наше Подмосковье».

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«Радостно видеть ребят, которые приезжают из года в год, также новые команды появляются. Также этом году география расширилась, Крекшино школа приехала», — сообщил муниципальный депутат Дмитрий Кожушко.

Юные спортсмены не видят преград на пути. Несмотря на поветрие, подкосившие участников некоторых команд, турнирная таблица по каждому виду спорта была заполнена, и соревнования полноценно состоялись.

«Что замечательно, дети на фестивале находят новых друзей, впоследствии они прекрасно общаются, смотрят на умение других, стараются как-то подтягивать себя в спорте, в учебе», — рассказал автор и главный судья фестиваля Александр Дзюрский.

По словам самих участников, для них фестиваль это не просто повышение соревновательного и командного духа, а путь в профессиональный спорт.

«Я хочу научиться играть в баскетбол, когда вырасту, хочу пойти играть в лигу, чтобы, когда видели, гордились моими победами, и хочу стать лучшей баскетболисткой… Я хочу пожелать своей команде, чтобы они всегда играли и старались, и думали, что мы идут к победе», — рассказала ученица школы № 7 из Наро-Фоминска Полина.

«У нас очень интересно олимпиада построена. Помимо спорта у нас есть еще два конкурса, которые не укладываются в спортивную программу — это интеллектуальный конкурс, где дети отвечают на 20 вопросов тура, где есть духовно-нравственный, патриотический блок, история, русский язык, литература и на логику. Второе — это творческий конкурс, где дети за ранее заданные темы пишут картины, которые потом защищают в прозе, стихах. И это мы объединили в один фестиваль», — сообщил иерей, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в поселке Кокошкино Валерий Васильев.

На следующие года организаторы готовят более интересные и обширные программы, чем планируют привлечь большее количество участников.

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