Подмосковье 09 февраля 2024, 13:02 Фестиваль дружбы народов прошел в школе № 5 в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Двухдневный фестиваль «Дружба народов» прошел в школе № 5 в Лобне по инициативе Совета старшеклассников. Участниками мероприятия стали педагоги, родители и сами ученики.

Каждый класс школы представлял какую-либо страну. Например, Белоруссию, Казахстан, Индию, Вьетнам, Египет, Китай, Кубу и другие.

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Ребята рассказывали о культуре и традициях жителей. Зрителям также представляли национальную одежду, танцы, песни и традиционную кухню.

Напомним, в этом году в школе № 5 планируется провести капитальный ремонт. Работы начнутся летом после всех экзаменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов построят в 2024 году.

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