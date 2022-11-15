Подмосковье 15 ноября 2022, 20:30 Фестиваль «Дружба народов» прошел в Мытищах

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В ДК «Яуза» в Мытищах прошел шестой традиционный фестиваль «Дружба народов». Праздник объединил представителей всех национальных диаспор городского округа.

С культурами множества государств и народов можно было познакомится на фестивале в Мытищах. Гостям фестиваля представили армянскую, азербайджанскую, еврейскую, татарскую, казахскую, таджикскую, мордвинскую, чувашскую и корейскую диаспоры, а также казачество. Гости праздника узнали много нового о культуре этих народов, об особенностях быта и кухне.

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По традиции на фестивале провели и кулинарный поединок. Дегустация стала важной частью праздника.

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«Мытищи — это многонациональный город. Это наши жители, наши друзья. Конечно, есть хорошее выражение „Когда мы едины, мы непобедимы“. С праздником!», — обратилась к участникам и гостям фестиваля первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Людмила Иванова.

Председатель Общественной палаты городского округа Мытищи Игорь Савош отметил, что фестивалю есть к чему стремиться.

«Сейчас у нас участвует девять диаспор, но мы надеемся, что в следующем году в этом фестивале будет принимать участие 15 национально-культурных автономий», — рассказал Игорь Савош.

Самых активных представителей диаспор наградили благодарственными письмами от главы Мытищ. Во время фестиваля также прошел круглый стол, на котором руководители автономий вместе с представителями администрации округа обсудили дальнейшее сотрудничество.