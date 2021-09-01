Фестиваль «Дни военно-исторического кино» пройдет в Подмосковье

В Московской области пройдет международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино» в Музее Задорожного. Посетители смогут посмотреть как отечественные, так и зарубежные военно-исторические фильмы.

Третий международный фестиваль пройдет со 2 по 6 сентября. Об этом сообщили на сайте музея.

«В дни кинофестиваля зрителям покажут отечественные и зарубежные военно-исторические фильмы, такие как „Подольские курсанты“, „Аты-баты, шли солдаты“, „Крылья урагана“, „Батальон“ и другие», — сообщили на сайте музея.

Киносеансы будут проходить с 10:00 до 20:00. Киноафишу будут обновлять ежедневно, информацию можно узнать на сайте музея.

Вход на фестиваль свободный при наличии билетов в музей.