06 мая 2023, 13:41
Фестиваль «Дни Физтеха» прошел в Долгопрудном
Фестиваль «Дни Физтеха» состоялся в Долгопрудном с 28 апреля по 1 мая. В нем поучаствовали студенты МФТИ и выпускники. Некоторые из них выступили в качестве спикеров.
Все неформальные беседы среди участников фестиваля получили название Beer talks. На них презентовали студенческие бизнес-стартапы или пропагандировали науку.
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Спикеры Алексей Лесовой и Владислав Акулинин рассказали свою точку зрения на компьютерную игромания. По их мнению, она способна сгладить конфликт «отцов и детей» за одной консолью.
Самым серьезным в этом году можно считать выступление спикера Александра Светличного. Он является преподавателем в вузе. Мужчина рассказал о том, как позитивно работа ученого влияет на повседневную жизнь с точки зрения внутренней свободы, свободного времени и других факторов.
«Ученый может решать одну глобальную задачу в течение длительного времени и не докладывать работодателю, на что был потрачен буквально каждый рабочий день. В его работе важен только результат, а рабочий день IT-шника более структурирован и связан с большей нервной нагрузкой», — пояснил Светличный.
Мероприятия «Дней Физтеха» были доступны для жителей Долгопрудного. Некоторые из них транслировались в Сети.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.
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