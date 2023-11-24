Подмосковье 24 ноября 2023, 11:13 Фестиваль для специалистов по уходу за деревьями прошел в Пушкино Телеканал «360»

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Фестиваль «Попилка» прошел на территории музея-заповедника «Усадьба „Мураново“» в Пушкинском округе. Арбористы из разных городов России показали свое мастерство по опиловке и уходу за деревьями.

Участники фестиваля «Попилка» уже более 10 лет успешно выполняют работы по уходу за деревьями, используя альпинистское снаряжение.

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«Здесь сегодня порядка 30-40 человек. Ребята — добровольцы. Все приехали помочь в проведении мероприятия. Привезли свою технику, продемонстрировали ее работу, показали новые методы по работе с деревьями, перемещению грузов, удалению пней, переработке веток», — рассказал руководитель компании «Попилка.ru» Роман Афонченко.

Арбористы являются экспертами по работе с деревьями. Они определяют, что нужно удалить на деревьях и проводят обрезку специальными пилочками, сучкорезами и секаторами.

В ходе фестиваля спили несколько засохших деревьев, произвели санитарную и омолаживающую обрезку знаменитой липы, а также трех дубов и сосны в усадьбе. Ветки тут же переработали, а пни удалили специальной дробильной машиной.

«Это взаимодействие с арбористами для нас важно и в будущем. Территория парка у нас довольно обширная. Не всегда хватает собственного ресурса для содержания его в надлежащем состоянии. Поэтому будем надеяться на то, что подобные мероприятия будут проходить у нас и в будущем», — сказал директор музея-заповедника «Усадьба „Мураново“» Александр Богатырев.

Участие в фестивале приняли жители городского округа Пушкинский и соседних округов, дачники и все те, кто заинтересован арбористикой. Гости смогли ознакомиться с профессиональными методами выполнения работ и получить возможность лично проконсультироваться с профессионалами.

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